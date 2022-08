Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: LKW an A45 und A4 aufgeschnitten

Oberbergischer Kreis (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag (16. August) an einem Autobahnrastplatz an der A4 Diesel aus einem LKW abgezapft und die Plane des Sattelaufliegers beschädigt. In der Tatzeit zwischen 19.30 Uhr und 7.10 Uhr klauten die Diebe etwa 270 Liter Diesel aus dem Tank und schnitten drei circa 30 cm lange Löcher in die Plane des LKW. Das Fahrzeug parkte auf dem Rastplatz "Hasbacher Höhe" in Fahrtrichtung Olpe. An dem Rastplatz "Brachtsiepen" an der A45 in Richtung Siegen beschädigten Unbekannte ebenfalls einen LKW. In der Tatzeit zwischen Montagabend (15. August, 21 Uhr) und Dienstag (8 Uhr) schnitten die Unbekannten mehrere Löcher in die Plane eines LKW und rissen Kartons der Ladung auf. Hinweise zu den Taten nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl bzw. das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

