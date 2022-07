POL-PDWIL: illegale, umweltgefährdende Abfallentsorgung

Utzerath (ots) - Am 22.07.2022 gegen 01:40 Uhr kam es im Bereich des Parkplatzes der Fachklinik Thommen in Utzerath zum Brand mehrerer Fahrzeuge. Vermutlich ausgehend von einem dort abgestellten Geländewagen mit Wohnaufbau breitete sich das Feuer schnell auf die umstehenden Fahrzeuge aus, so dass letztlich fünf Fahrzeuge in Flammen standen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und das ...

mehr