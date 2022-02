Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Mit Zweirad gegen geparkten Lastwagen gefahren

Am Samstagabend gegen 22:30 Uhr war auf der Fleinheimer Straße in Nattheim ein 17-Jähriger mit seinem Zweirad gegen einen geparkten Kleinlastwagen gefahren. Er hatte den auf der rechten Straßenseite ordnungsgemäß abgestellten Lastwagen offensichtlich zu spät gesehen. Nach der Kollision ist er mit seinem Zweirad zu Boden gestürzt. Dabei hat er sich verletzt, und musste durch einen Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 10 000 Euro.

