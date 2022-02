Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Betrunken und ohne Führerschein

Flüchten wollte ein Autofahrer in der Nacht auf Samstag vor einer Streife des Polizeipostens Ochsenhausen.

Ulm (ots)

Den richtigen Riecher hatte eine Streife in Gutenzell-Hürbel am Freitag kurz vor Mitternacht. Den Beamten war ein BMW in der Kirchberger Straße aufgefallen. Als sie sich zur Kontrolle entschlossen, beschleunigte der Fahrer plötzlich. Erst in einem Wohngebiet gelang es den Beamten, den Autofahrer anzuhalten. Der Grund für kurze Flucht war schnell klar. Aus dem BMW dampfte es deutlich nach Alkohol. Ein Alcotest bestätigte den Verdacht. Der ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Daraufhin wurde bei dem 38jährigen Fahrer eine Blutentnahme angeordnet. Sein Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden. Der Mann hatte gar keinen. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0226654)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell