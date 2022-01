Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Heizungskellerbrand geht glimpflich aus

Krölpa (ots)

Am Dienstagabend rückten Polizei und Feuerwehr zum Brand eines Heizungskellers in die Trannrodaer Straße nach Krölpa aus. Relativ zeitnah konnte glücklicherweise nach Löschung des Kleinbrandes Entwarnung durch die Feuerwehr gegeben werden - es gab keine Verletzten zu vermelden, es entstand lediglich Sachschaden, u.a. an einem Holzkorb sowie einer Gipskartonwand. Offensichtlich war ein junger Familienangehöriger, welcher im Heizungskeller spielte und vermutlich zündelte, für das Geschehen verantwortlich.

