Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorsicht vor Trickbetrügern am Telefon

Sonneberg (ots)

Am Montag wurden in Sonneberg sowie im Umkreis insgesamt 17 Fälle polizeibekannt, bei denen angebliche Polizeibeamte vorrangig ältere Personen anriefen. Die Masche war in jedem Fall die Gleiche: Die Anrufer teilten den älteren Bürgern mit, dass angeblich in der Nachbarschaft eingebrochen wurde und schürten dadurch Angst. Hauptsächlich versuchten die Unbekannten im Anschluss in Erfahrung zu bringen, ob die Rentner allein wohnen. Auch nach Geldwerten auf der Bank oder im Haus erkundigten sie sich. Die Betrüger hatten es ersichtlich auf Seniorinnen und Senioren abgesehen, um sie mit einer ausgedachten Geschichte davon zu überzeugen, ihnen Geld oder Vermögenswerte zu übergeben. Nach bisherigen Erkenntnissen reagierten alle Angerufenen richtig, indem sie keine Auskünfte erteilten, sodass die Gespräche frühzeitig abbrachen. Die Polizei rät folgendes: Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie verdächtige Anrufe erhalten. Misstrauen hat nichts mit Unhöflichkeit zu tun! Legen Sie auf, wenn Sie sich unsicher fühlen und wenden Sie sich an vertraute Personen oder an die "richtige Polizei", denn diese erkundigt sich nicht nach Ihren Bankdaten wie Kontonummer oder Kontostand. Auch fragen "richtige Polizeibeamte" nicht nach Wertsachen. Sie setzen niemanden unter Druck oder fordern Sie auf, Geld von der Bank abzuheben bzw. Bargeld oder Wertsachen zu übergeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell