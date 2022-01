Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nach Anrufen als "Falsche Polizeibeamte" nun auch "Schockanrufe"

Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla, Sonneberg (ots)

Nachdem seit Beginn der Woche zahlreiche Anwohner, insbesondere des Landkreises Sonneberg, über betrügerische Anufe von sogenannten "falschen Polizeibeamten" berichteten haben die offensichtlichen Betrüger ihre Maschen erweitert: Seit gestern kam es zu mehreren, sogenannten "Schockanrufen" durch die unbekannten Täter. Bei betrügerischen Telefonaten dieser Art spielen die Anrufer unter Einsatz von teilweise starkem Weinen / Schluchzen etc. eine Notsituation, beispielsweise einen Verkehrsunfall oder Todesfall eines Familienangehörigen, vor bzw. geben selbst als angebliches Kind/ Enkel der Angerufenen an, in den Tod eines anderen Menschen verwickelt zu sein und aufgrundessen dringend Bargeld zu benötigen. In diesem Fall rät die Polizei - trotz der offensichtlich (vorgespielten) emotionalen Lage am Telefon - Ruhe zu bewahren. Prüfen Sie nach Möglichkeit den Wahrheitsgehalt der Aussagen durch Nachfragen und geben Sie keinesfalls Auskünfte über Bargeld bzw. stimmen niemals einer Bargeldübergabe zu. Beenden Sie das Telefonat bei Unklarheiten und wenden Sie sich an Familienangehörige oder die Polizei.

