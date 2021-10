Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 08.10.2021

Eschwege (ots)

Wildunfall (1)

Ein 61-jähriger Autofahrer aus Eschwege war heute Morgen um kurz nach 04.00 Uhr auf der B 452 von Eschwege nach Reichensachsen unterwegs. Als plötzlich eine Rotte Wildschweine die Straße überquerte, konnte der 61-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste einen Frischling aus der Rotte, der noch an der Unfallstelle verendete. Am Auto des Mannes entstand dadurch ein Schaden von 1000 Euro.

Wildunfall (2)

Ein 37-jähriger Autofahrer aus Meißner befuhr am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr die L 3243 von Vierbach in Richtung Germerode. Dabei erfasste er ein Reh, welches unvermittelt die Fahrbahn überquerte. Das Tier verstarb an der Unfallstelle, der Schaden am Auto des 37-Jährigen wird auf 2000 Euro beziffert.

Unfall mit 16500 Euro Schaden; drei Personen leicht verletzt

Eine 51-jährige Autofahrerin aus Treffurt hat am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr einen Unfall verursacht, als sie auf der B 249 von Eschwege kommend bei Meinhard-Grebendorf nach links in die Straße An der Schindersgasse einbiegen wollte. Dabei übersah die Frau eine bevorrechtigte 24-jährige Autofahrerin aus Berkatal, die auf der B 249 aus Richtung Schwebda kommend in Richtung Eschwege unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß sind drei Personen leicht verletzt worden. Die 51-jährige Unfallverursacherin erlitt einen Schock. Deren 59-jährige Beifahrerin erlitt ebenfalls einen Schock und sowie ein HWS. Die 24-jährige Unfallbeteiligte kam mit einem HWS und einer Hüftprellung davon. Die drei Verletzten wurden jeweils mit RTW ins Klinikum Werra-Meißner verbracht, konnten aber später nach einer ambulanten Behandlung allesamt wieder entlassen werden. Die beiden Autos waren erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit, so dass eine Abschleppung erfolgte. Der Sachschaden liegt bei insgesamt 16500 Euro.

Kleintransporter touchiert Sandsteinmauer; Schaden 1000 Euro

Ein 42-Jähriger aus Bad Langensalza hat am Donnerstag gegen 18.15 Uhr in Weißenborn mit einem Kleintransporter eine Sandsteinmauer beschädigt. Der Mann wollte von der Straße Hopfenhöfe, aus Richtung Rambacher Straße kommend, im spitzen Winkel in die Mittelgasse einbiegen. Hierbei touchierte er mit seiner rechten Fahrzeugseite eine Sandsteinmauer, aus der einige Steine herausbrachen. An dem Kleintransporter entstand ein Schaden von 700 Euro. Die Mauer wurde mit einem Schaden von 300 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Auto beim Einbiegen übersehen; Schaden 4350 Euro

Eine 21-jährige Autofahrerin aus Duderstadt hat gestern Morgen gegen 10.15 Uhr beim Einbiegen vom Parkplatz des Hagebaumarktes in Bad Sooden-Allendorf auf den Städtersweg einen 22-jährigen Autofahrer aus der Kurstadt übersehen. Der 22-Jährige war bevorrechtigt auf dem Städtersweg in Richtung Bahnhof unterwegs, als die Frau unvermittelt in den fließenden Verkehr einbog. Bei dem folgenden Zusammenstoß entstand ein Schaden von ca. 3500 Euro am Auto der Verursacherin. Der Schaden am Auto des 22-Jährigen wird auf ca. 850 Euro beziffert.

Reifen an Pkw platt gestochen; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Dienstagmorgen 11.00 Uhr und Mittwochmorgen 07.00 Uhr haben Unbekannte an einem roten Ford B-Max den rechten Vorderreifen platt gestochen. Der Schaden liegt bei 100 Euro. Das Auto stand zur Tatzeit in der Rothesteinstraße in Bad Sooden-Allendorf geparkt. Hinweise an die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/927943-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

