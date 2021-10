Polizei Eschwege

POL-ESW: Geklauter VW Golf auf dem Parkplatz beim Wanfrieder Schwimmbad aufgefunden; die Kripo in Eschwege bittet um Hinweise zu den laufenden Ermittlungen

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

-Folgemeldung-

>Diebstahl von VW Golf im Wert von 1000 Euro

Am Dienstagmorgen hatte ein 29-jähriger Einwohner aus Wanfried den Diebstahl seines VW Golfs in der Farbe Blau mit dem amtlichen Kennzeichen ESW-W 311 zur Anzeige gebracht. Unbekannte Täter hatten das schon etwas ältere Fahrzeug im Wert von ca. 1000 Euro auf bislang unbekannte Weise zwischen Montagabend 18.00 Uhr und Dienstagmorgen 06.30 Uhr an sich gebracht. Geparkt war der Wagen auf einem Pkw-Stellplatz vor dem Wohnhaus des 29-Jährigen in der Plouescatstraße in Wanfried.

(s. PM vom 05.10.2021, 12.16 Uhr)

>Fahrzeug im Bereich des Schwimmbades aufgefunden

Am späten Dienstagnachmittag gegen 17.15 Uhr erreichte die Polizei in Eschwege dann der Hinweis, dass sich das besagte Auto auf dem Parkplatz am Schwimmbad in Wanfried befinden soll. Dies bestätigte sich dann bei der Überprüfung durch die Polizei. Damit ist das Auto letztlich nur wenige hundert Meter vom ursprünglichen Abstellort in der Ortslage von Wanfried entfernt aufgefunden worden. Mittlerweile wurde das Fahrzeug abgeschleppt und zwecks weiterer Spurensuche sichergestellt.

>Kripo Eschwege bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei in Eschwege, die in dem Fall die Ermittlungen wegen Diebstahls und wegen des unbefugten Gebrauch eines Fahrzeugs führt, bittet nun um entsprechende Hinweise.

Wer kann in dem tatrelevanten Zeitraum zwischen Montagabend 18.00 Uhr und Dienstagmorgen 06.30 Uhr bzw. bis zum späteren Auffinden des Autos gegen 17.15 Uhr Angaben zu den Fahrzeugbewegungen mit dem besagten VW Golf machen oder anderweitige Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 in Verbindung zu setzen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

