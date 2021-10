Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 07.10.2021

Polizei Eschwege

Diebe erbeuten 150 Euro aus Eier-Automaten; Polizei sucht Zeugen

In Niddawitzhausen haben unbekannte Täter nahe der dortigen "Back-STOP"-Filiale in der Allendorfer Straße einen Eier-Automaten gewaltsam mit einem Hebelwerkzeug aufgebrochen. Die Täter gelangten so an die innenliegende Geldkassette, die zum Zeitpunkt des Diebstahls mit schätzungsweise 150 Euro bestückt war. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstagnachmittag 14.30 Uhr und Mittwochmorgen 10.00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Unfallflucht; Polizei ermittelt gegen 70-jährigen Verursacher

Beim Rückwärtseinparken hat ein 70-jähriger Autofahrer aus Eschwege am Mittwoch gegen 12.15 Uhr einen geparkten Pkw beschädigt. Der Vorfall geschah, als der Mann in der Straße Bei der Marktkirche in Eschwege hinter einem am Fahrbahnrand stehenden Pkw in eine Parklücke rangieren wollte. Dabei richtete der 70-Jährige dann einen Schaden an dem dort geparkten Daimler Chrysler an. Anschließend soll der Mann die Unfallstelle dann verlassen haben, ohne sich um Weiteres zu kümmern und seinen Pflichten als Unfallverursacher nachgekommen zu sein. Da der Vorfall von Zeugen beobachtet wurde, führten entsprechende Hinweise zu dem 70-Jährigen, gegen den nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt wird. Die Schäden an den Fahrzeugen werden mit 1000 Euro am Fahrzeug des Verursachers und 400 Euro an dem geparkten Fahrzeug angegeben.

Laptop aus Discounter geklaut; Diebe lassen leere Kartonverpackung zurück; Polizei sucht Zeugen

Zur Anzeige gelangt ist am Mittwoch der Diebstahl eines Laptops der Firma Medion (Akoya 3223) im Wert von 300 Euro. Geklaut wurde das Gerät aus der Aldi-Filiale in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf. Hier war den Angestellten ein leerer Karton aufgefallen, den die Diebe offenbar im Verkaufsraum zurückgelassen hatten. Den Computer hatten die Täter zuvor aus einem Nebenraum in der Discounter-Filiale entwendet, zu dem sie die Tür aufgehebelt hatten. Die Tat geschah vermutlich am Dienstag zwischen 13.30 Uhr und 19.00 Uhr. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0 entgegen.

Anziehsachen gestohlen; Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Eschwege hat eine Anzeige wegen Diebstahls aufgenommen, wonach unbekannte Täter aus dem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Carl-Adolf-Eckardt-Straße in Eschwege offenbar mehrere Anziehsachen geklaut haben. Zwischen Montag 13.00 Uhr und Dienstag 13.00 Uhr sind aus einem Trockenraum in dem besagten Keller zwei Herrenhemden, eine Jeanshose und einen Schlafanzug im Gesamtwert von ca. 100 Euro von der Wäscheleine verschwunden. Hinweise zu dem Diebstahl an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Auf der L 3389 hat am Mittwochabend gegen 20.00 Uhr ein 47-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen einen Dachs erfasst, als er von Kleinalmerode in Richtung Roßbach unterwegs war. Das Tier verschwand nach der Kollision von der Unfallstelle. Am Auto des Mannes entstand ein Schaden von 500 Euro.

Autofahrerin weicht Wildtier aus und kollidiert mit Schutzplanke; Schaden 4000 Euro

Einem Wildtier ausgewichen ist am Mittwochnachmittag eine 26-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen, die gegen 17.05 Uhr auf der B 27 von Göttingen in Richtung Witzenhausen unterwegs war. Als das Tier etwa in Höhe Neu-Eichenberg die Fahrbahn kreuzte, sei die Frau ausgewichen und dabei mit dem Fahrzeugheck gegen die Schutzplanke geraten. Ein Zusammenstoß mit dem Tier hat dadurch letztlich nicht stattgefunden. An der Beifahrerseite ihres Autos entstand ein Schaden von ca. 3500 Euro. Zudem wurde die Schutzplanke mit 500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Autofahrer meldet nachträglich einen Unfall; Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen

Ein 37-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen hat am Mittwochabend nachträglich einen Unfall angezeigt, den er morgens schuldhaft verursacht hatte. Der Mann war gegen 09.00 Uhr in der Ludwigsteinstraße in Unterrieden rückwärts aus einer Hofeinfahrt in die Ludwigsteinstraße eingefahren und hatte dabei einen geparkten Pkw Skoda beschädigt. Der Mann stellte zwar einen Schaden an dem anderen Auto fest, fuhr aber dennoch erstmal zur Arbeit. Als der Mann bei der Begutachtung seines Autos später am Tag einen frischen Unfallschaden feststellte, zeigte er den Unfall doch noch bei der Polizei in Witzenhausen an. Die Beamten in Witzenhausen mussten aufgrund der Gesamtumstände des Unfallhergangs nun Ermittlungen gegen den 37-Jährigen wegen Unfallflucht aufnehmen. Die Höhe der Schäden ist noch nicht bekannt.

Autofahrer steht unter Alkoholeinfluss

Am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr ist die Polizei in Witzenhausen nach Hinweisen auf einen 60-jährigen Autofahrer aufmerksam geworden, der unter Alkoholeinfluss stand. Die Beamten kontrollierten den Mann in seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes An der Bohlenbrücke. Da ein durchgeführter Atemalkoholtest mit knapp 2 Promille positiv ausfiel, erfolgte anschließend eine Blutentnahme. Seinen Führerschein musste der Mann ebenfalls abgegeben. Gegen den 60-Jährigen werden nun Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr durch die Polizei in Witzenhausen eingeleitet.

Körperverletzung/Häusliche Gewalt

Nachdem ein aus dem Landkreis Kassel stammender 52-jähriger Mann bei einem Besuch seiner aus Neu-Eichenberg stammenden Lebensgefährtin gegen diese handgreiflich geworden war, sieht er sich nun Ermittlungen wegen Körperverletzung gegenüber. Der Mann hatte seine 54-jährige Lebensgefährtin am Mittwochabend gegen 23.35 Uhr nach einem vorangegangenen Streit mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die 54-Jährige erlitt dadurch eine Schwellung im Gesicht und am Auge und meldete den Vorfall dann telefonisch der Polizei in Witzenhausen. Bei Eintreffen der Beamten war der Mann schon nicht mehr vor Ort, konnte aber später im Bereich der Bundesstraße 27 angetroffen werden, wo er bereits im Begriff war, sich von einer Bekannten abholen zu lassen. Zuvor musste der Mann noch sämtliche Wohnungsschlüssel zur Wohnung der Lebensgefährtin abgeben. Er muss sich nun wegen Körperverletzung/Häusliche Gewalt verantworten.

