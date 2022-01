Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Gartenhaus

Neustadt/Orla (ots)

Unbekannte hebelten zwischen dem 11.01.2022 und dem 24.01.2022 die Gartentür sowie die Tür zum Gartenhaus innerhalb eines Grundstückes in der Friedhofstraße in Neustadt an der Orla auf und durchwühlten die Schränke. Offensichtlich entdeckten die Einbrecher nichts Brauchbares, denn aus dem Häuschen fehlte nichts. Allerdings richteten sie Sachschaden von rund 200 Euro an. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

