Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizisten beleidigt

Völlig unangemessen verhielt sich ein Jugendlicher am Freitagabend in der Ulmer Innenstadt

Ulm (ots)

Mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen muss ein 15jähriger nach einer Personenkontrolle auf dem Münsterplatz. Er hatte eine Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte mit Ausdrücken belegt. Diese äußerte der junge Mann in seiner Muttersprache nicht in Deutsch - dafür aber so laut, dass ein ebenfalls anwesender Beamte die Unflätigkeit hören konnte. Da zufällig der Polizeibeamte der gleichen Sprache mächtig ist, konnte er die Äußerungen als Beleidigung verstehen. Der Jugendliche wurde nach der Anzeigenaufnahme seinen Eltern übergeben. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0226599)

