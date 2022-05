Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220504-1: Verletzter Fußgänger von Unfallort geflüchtet

Pulheim (ots)

Polizei sucht nach Unfallbeteiligtem.

Am Dienstagmorgen (3. Mai) ist ein bislang unbekannter Mann bei einem Verkehrsunfall in Pulheim leicht verletzt worden. Laut ersten Erkenntnissen habe der Mann gegen 8 Uhr die Venloerstraße überquert. Zeitgleich sei eine Autofahrerin (30) mit ihrem Citroen auf der Venloerstraße in Fahrtrichtung Pulheim unterwegs gewesen. An der Kreuzung der Industriestraße kam es zum Zusammenstoß. Der circa 40 bis 45-jährige, schlanke Mann soll laut derzeitigem Sachstand den Unfallort verlassen haben, als die Citroenfahrerin die Polizei gerufen habe. Er sei circa 175 bis 180 Zentimeter groß und habe dunkle kurze Haare. Polizisten nahmen den Unfall auf.

Die Beamten des Verkehrskommissariats bitten den Fußgänger und weitere Zeugen sich zur Klärung des Unfallhergangs telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de zu melden. (sc)

