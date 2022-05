Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220503-5: Roter Porsche 911 Carrera GTS gestohlen - Zeugen gesucht

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizei fahndet nach dem hochwertigen Fahrzeug

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag (2. Mai) in Pulheim einen roten Porsche 911 entwendet. Der Geschädigte (46) alarmierte die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Fahrzeug ein.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 suchen dringend Zeugen. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de.

Am Montagmorgen meldete sich der 46-Jährige bei der Polizei und gab an, dass sein Porsche im Zeitraum zwischen 1.30 Uhr und 6 Uhr gestohlen worden sei. Er erklärte, dass das Auto vor seinem Haus auf dem Ostring gestanden habe. Die Beamten nahmen eine Anzeige auf. Die Ermittlungen dauern an. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell