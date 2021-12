Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Verkehrsbehinderungen in der Flensburger Innenstadt durch Versammlungen möglich

Flensburg (ots)

Aktuell kann es in der Flensburger Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen durch verschiedene Versammlungen kommen. Ab 15 Uhr ist eine Versammlung unter dem Motto: "Flensburg bleibt bunt - Gemeinsam gegen Corona" angemeldet, die zunächst am Flensburger Rathausplatz starten und anschließend nach einem gemeinsamen Aufzug an der Hafenspitze enden soll. Die Polizei und die Versammlungsbehörde rechnen mit weiteren Versammlungen im Verlauf des Nachmittags. Sowohl die Polizei als auch die Versammlungsbehörde der Stadt Flensburg sind vor Ort.

