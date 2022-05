Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220503-3: Drei Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten ordneten wegen positiver Drogentests Blutproben an

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat seit Montagmittag (2. Mai) gegen drei Autofahrer (29, 38, 39) Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen. Begründet mit Auffälligkeiten an der Pupillenreaktion und geröteter Bindehäute der Männer führten Polizisten Drogenvortests durch, die in allen drei Fällen ein positives Ergebnis zeigten. Daher ordneten die Beamten die Entnahme von Blutproben an, die Ärzte im Anschluss durchführten.

Am Montagmittag (2. Mai) kontrollierten Polizisten gegen 12.40 Uhr in Kerpen den Fahrer eines Skoda (38), der in seinem Fabia auf der Humboldtstraße unterwegs war. Nach eigener Aussage ist der 38-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er war bei der Kontrolle sehr nervös und seine Pupillen reagierten deutlich verlangsamt. Ein Drogentest zeigte ein positives Ergebnis auf Cannabis, Amphetamin und Morphin an.

Gegen 19.40 Uhr stoppten Streifenbeamte auf der Konrad-Adenauer-Straße in Wesseling einen Ford Mustang. Der bereits polizeibekannte Fahrer (29) ist ebenfalls nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Seine Pupillen waren auffällig groß und seine Bindehäute gerötet. Sein Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf Cannabis an.

Am frühen Dienstagmorgen (3. Mai) führten weitere Polizisten in Hürth-Hermülheim eine Verkehrskontrolle bei einem Citroen-Fahrer (39) durch. Der 39-Jährige war zuvor in seinem C4 auf der Frechener Straße unterwegs. Auch er räumte ein, keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen und Alkohol sowie Drogen konsumiert zu haben. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 0,4 Promille. Nach einem positiven Drogentest ordneten die Beamten auch in diesem Fall eine Blutprobe an.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Die Ergebnisse der Blutproben stehen noch aus. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell