POL-REK: 220502-5: Polizisten nehmen Einbrecher noch am Tatort fest

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat am Wochenende vier Versammlungen in Bergheim, Brauweiler, Brühl und Frechen geschützt. Zu nennenswerten Störungen kam es nicht. Die Versammlungen in Brauweiler und Bergheim fanden am Freitagabend (29. April) statt. Sonntagvormittag (1. Mai) erfolgten Versammlungen in Frechen und Brühl. Verantwortliche der ...

