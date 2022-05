POL-REK: 220502-2: Alkoholisierter Radfahrer kollidierte mit Rollerfahrerin - Blutprobe

Brühl (ots) - Zwei maskierte Tatverdächtige versuchten am späten Freitagnachmittag (29.April) in einem Geschäftslokal Geld zu erbeuten. Die Mitarbeiterin vertrieb die Täter. Am späten Freitagnachmittag betraten zwei maskierte Männer den Verkaufsraum eines Geschäftes in der Kölnstraße. Einer der Täter hielt eine Pistole in der Hand und forderte die Herausgabe ...

mehr