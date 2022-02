Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss, Beifahrer führt Betäubungsmittel mit

Neuwied (ots)

Am Montagabend fiel den Polizeibeamten in der Straße Kirchspitz in Asbach ein PKW Fahrer auf, der bei Erblicken der Polizeibeamten ruckartig in eine Sackgasse abbog. Bei der Kontrolle des PKW drang aus dem Fahrzeug deutlicher Cannabisgeruch. Beim Fahrzeugführer wurden deutliche drogenbedingte Auffälligkeiten festgestellt. Zudem sind bei der anschließenden Durchsuchung des Beifahrers geringe Mengen an Betäubungsmittel fest- und sichergestellt worden. Dem Fahrer wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen die beiden Insassen im frühen Erwachsenenalter sind Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell