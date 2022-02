Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Heckspoilerlippen an geparkten Fahrzeugen entwendet

Asbach (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 06.02.2022, 20:00 Uhr, bis Montag, 07.02.2022, 20:00 Uhr, haben bisher unbekannte Täter in der Müllerstraße in Asbach an zwei geparkten PKW Mercedes AMG die Heckspoilerlippen entwendet. Die Fahrzeuge waren im Tatzeitraum vor den Anwesen der Geschädigten abgestellt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

