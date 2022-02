Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigungen an zwei geparkten PKW

Breitscheid, Kr. Neuwied (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind durch bisher unbekannte Täter in der Roßbacher Straße in Breitscheid an 2 Fahrzeugen jeweils 2 Reifen zerstochen worden. Die beiden Fahrzeuge waren im Tatzeitraum im Hof vor dem Anwesen der Geschädigten abgestellt. An dem PKW Ford Focus wurden die beiden Reifen auf der Beifahrerseite und an dem PKW Renault Rapid PKW die beiden hinteren, zur Straße gewandten Reifen zerstochen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell