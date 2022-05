Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220501-1: Zwei Räuber überfielen Geschäft - Zeugensuche

Brühl (ots)

Zwei maskierte Tatverdächtige versuchten am späten Freitagnachmittag (29.April) in einem Geschäftslokal Geld zu erbeuten.

Die Mitarbeiterin vertrieb die Täter.

Am späten Freitagnachmittag betraten zwei maskierte Männer den Verkaufsraum eines Geschäftes in der Kölnstraße. Einer der Täter hielt eine Pistole in der Hand und forderte die Herausgabe von Bargeld, während der Andere ein Möbelstück durchsuchte. Die Mitarbeiterin forderte die beiden Tatverdächtigen durch lautes Rufen auf, das Geschäft zu verlassen. Die Täter ließen daraufhin von ihrem Vorhaben ab und flüchteten, ohne Beute, zu Fuß. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (cb)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell