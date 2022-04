Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220429-3: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Frechen (ots)

Am Freitagmorgen (29. April) ist ein Motorradfahrer (17) bei einem Abbiegeunfall in Frechen leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Jugendlichen in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Autofahrer (42) gegen 7.45 Uhr auf der Bonnstraße in Richtung Pulheim. An der Kreuzung zur Kölner Straße habe er beabsichtig nach links abzubiegen. Auf Grund einer Baustelle ist die Verkehrslenkung an der Unfallörtlichkeit aktuell geändert. Zur gleichen Zeit sei der 17-Jährige mit seinem Zweirad auf dem entgegenkommenden Fahrstreifen in Richtung Hürth gefahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden beteiligten Unfallfahrzeugen. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Polizisten nahmen den Unfall auf und veranlassten den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Motorrads durch ein Abschleppunternehmen. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Beamten die Bonnstraße bis etwa 9 Uhr. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Abbiegen ist immer noch eine der Hauptunfallursachen. Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises bittet um besondere Aufmerksamkeit bei Abbiegevorgängen. Mit der Kampagne "Sicher auf 2 Rädern im Rhein-Erft-Kreis" sensibilisiert die Polizei Verkehrsteilnehmende für ein aufmerksames und rücksichtsvolles Miteinander im Straßenverkehr. So soll das Unfallrisiko minimiert werden. (sc/ml)

