Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220429-2: Drei Radfahrende nach Verkehrsunfällen leicht verletzt

Kerpen, Elsdorf, Erftstadt (ots)

Am Donnerstag (28. April) haben sich zwei Radfahrerinnen und ein Radfahrer bei Verkehrsunfällen leicht verletzt. Rettungskräfte brachten alle drei zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Gegen 13 Uhr fuhr eine 67-Jährige in Kerpen mit ihrem Fahrrad auf der Bahnhofstraße in Richtung Hauptstraße. Plötzlich sei sie mit ihrem Damenrad gegen den Bordstein gestoßen und dabei gestürzt. Als sie zu Boden fiel, sei sie mit ihrem Kopf gegen einen fest aufgestellten Mülleimer geprallt. Einen Helm trug die Seniorin bei dem Unfall nicht.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es gegen 13.30 Uhr in Elsdorf. Eine Autofahrerin (62) fuhr ersten Erkenntnissen zufolge auf der Dürener Straße in Richtung Tagebau und wollte nach links auf den Nordrandweg abbiegen. Zeitgleich fuhr ein Pedelec-Fahrer (80) auf dem Radweg des Nordrandwegs in Richtung des Forums Terra-Nova. Die 62-Jährige soll an der Kreuzung angehalten und nach rechts und links geschaut haben, sei dann aber mit ihrem Mercedes leicht nach vorne gerollt, so dass ihre B-Klasse mit dem Senior zusammenstieß. Der 80-Jährige fiel zur Seite und verletzte sich leicht.

In Erftstadt verletzte sich eine 56-Jährige ebenfalls leicht. Sie fuhr gegen 17 Uhr auf der Straße 'Im Bungert' und wollte eigenen Angaben zufolge über einen abgesenkten Bordstein auf den Gehweg weiter in Richtung Radmacherstraße fahren. Dabei soll sich das Vorderrad ihres Fahrrads quer gestellt haben und sie sei gestürzt. Bei dem Unfall trug die Erftstädterin keinen Helm.

Mit der Kampagne "Sicher auf zwei Rädern im Rhein-Erft-Kreis" wirbt die Polizei nicht nur für einen rücksichtsvollen Umgang aller, die am Straßenverkehr teilnehmen, sondern auch für ein verkehrssicheres Zweirad, um Unfallrisiken zu minimieren. Zur Minimierung von Unfallrisiken gehört neben einem sicheren Zweirad aber auch die Ausrüstung des Radfahrenden. Die Polizei rät: Tragen Sie einen Helm, um mögliche Verletzungen bei einem Unfall zu vermeiden oder zumindest geringer zu halten. Nutzen Sie Kleidung, die Sie sichtbarer und besser erkennbar machen lässt. Weitere Tipps rund ums Radfahren geben Ihnen auch gerne unsere Berater der Verkehrsunfallprävention, die Sie per Mail an v.vupraev.os.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de kontaktieren können. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell