Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220428-3: Verkäuferin mit Pistole bedroht und Bargeld geraubt - Zeugen gesucht

Elsdorf (ots)

Täter zwangen Geschädigte Tresor zu öffnen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat die Fahndung nach einem etwa 180 Zentimeter großen und ungefähr 25 Jahre alten Mann aufgenommen. Dem Gesuchten wird vorgeworfen, am Mittwochabend (27. April) in Elsdorf gemeinsam mit einem Komplizen einen bewaffneten Raubüberfall in einem Bekleidungsgeschäft verübt zu haben.

Der Flüchtige war zur Tatzeit mit einem weißen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose bekleidet. Sein Komplize ist ungefähr gleich alt und etwa 175 Zentimeter groß. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover. Beide Täter hatten Einweghandschuhe an und verdeckten Mund und Nase mit einer FFP2-Maske.

Hinweise zu den Flüchtigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen betraten die beiden Räuber gegen 19 Uhr das an der Oststraße gelegene Geschäft. Ein Räuber bedrohte an der Kasse die Verkäuferin (56) und forderte Bargeld. In einem Nebenraum zwangen die Täter die Angestellte einen Tresor zu öffnen. Mit den erbeuteten Geldscheinen flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung der Landesstraße (L) 276. (he)

