Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220428-2: Polizei sucht mit Fahndungsfotos nach Räuber

Brühl (ots)

Ermittler nehmen Zeugenhinweise entgegen.

Nachtrag zur Pressemitteilung 4 vom 26. November 2021 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5056238

Mit Bildern einer Überwachungskamera fahndet die Polizei derzeit nach einem unbekannten Mann, der die Mitarbeiterin einer Spielhalle in Brühl ausgeraubt hat. Der muskulöse Täter betrat laut derzeitigem Ermittlungsstand am 26. Oktober 2021 gegen 0.30 Uhr das Geschäft an der Uhlstraße. Er bedrohte die Angestellte und einen Gast mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Da dies nicht möglich war, verließ er die Spielhalle ohne Beute und flüchtete. Die Fahndungsbilder sind unter dem folgenden Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/78404

Die Geschädigte und der Zeuge beschrieben den Mann als circa 170 bis 175 Zentimeter groß. Zur Tatzeit war er mit einem weißen Oberteil und weißen Sneakers bekleidet. Seine graue Jogginghose verfügte über einen auffälligen Schriftzug der Firma "Nike" auf dem linken Hosenbein. Zudem trug er ein großes schwarzes Dreieckstuch vor seinem Gesicht.

Die Ermittler der Kriminalpolizei fragen:

- Wer kennt den Mann, der auf den Fahndungsfotos zu sehen ist? - Wer kann Angaben zur Identität des Täters machen? - Wer kennt den Aufenthaltsort des Täters?

Hinweise nehmen die Beamten des Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (sc)

