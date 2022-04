Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220429-1: Zweiradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Krankenhaus

Brühl (ots)

Unfallaufnahme führte zu Verkehrsbehinderungen

Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitagmorgen (29. April) in Brühl-Pingsdorf der Fahrer eines Kleinkraftrades (60) schwer verletzt worden. Ein Notarzt kümmerte sich noch an der Unfallstelle um den Patienten und begleitete ihn in ein Krankenhaus. Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Nach ersten Ermittlungen war ein Autofahrer (54) gegen 7 Uhr in seinem Ford auf der Joseph-Hürten-Straße in Richtung der Alte Bonnstraße unterwegs. Dort bog er nach links in Richtung Bornheim ab. Dabei erfasste der Focus das Kleinkraftrad des 60-Jährigen, der auf der Alte Bonnstraße in Richtung Brühl fuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Zweiradfahrer und zog sich die schweren Verletzungen zu.

Die Verkehrsunfallermittler der Polizei Rhein-Erft-Kreis haben bereits die Bearbeitung des Sachverhalts aufgenommen. (he)

