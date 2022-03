Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zwei Motorradfahrer verletzt

Papenburg (ots)

Am Sonntag kam es auf einem Parkplatz an der Rheiderlandstraße in Papenburg zu einem Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Ein 21-Jähriger sowie ein 22-Jähriger befuhren auf ihren Motorrädern gegen 16.10 Uhr den Parkplatz. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der 21-Jährige mit seinem Motorrad auf das Motorrad des 22-Jährigen auf. Beide Männer kamen zu Fall. Der 21-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

