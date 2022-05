Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220502-3: Motorradfahrerin und zwei Radfahrer leicht verletzt

Kerpen, Pulheim (ots)

Am Sonntag (1. Mai) und Montag (2. Mai) haben sich eine Motorradfahrerin und zwei Radfahrer bei Verkehrsunfällen in Kerpen und Pulheim verletzt. Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat alle Unfälle aufgenommen und wirbt mit ihrer Kampagne "Sicher auf zwei Rädern im Rhein-Erft-Kreis" für einen rücksichtsvollen Umgang aller Verkehrsteilnehmer miteinander.

Sonntagnachmittag stürzte gegen 16.40 Uhr ein 67-jähriger Pedelec-Fahrer auf der Straße "Schwarze Erde" in Kerpen. Der Senior soll einem 15-jährigen Mountainbiker ausgewichen sein, der von einem schmalen unbefestigten Waldweg auf die Fahrbahn gefahren sein soll. Durch das Ausweichmanöver stürzte der 67-Jährige und verletzt sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Radfahrer trugen einen Helm.

Nur wenig später gegen 18 Uhr verletzte sich eine Motorradfahrerin (58) auf der Beethovenstraße in Pulheim. Die 58-Jährige soll in Richtung Mozartstraße gefahren sein, als ein Autofahrer (40) mit seinem BMW vorwärts aus einer Parktasche fahren wollte. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der 40-Jährige sein Auto schon leicht nach vorne gesetzt, um in die Straße blicken zu können. Nach eigenen Angaben habe er die Motoradfahrerin gesehen und angehalten. Diese soll dann jedoch gegen die Front des BMW gefahren und gestürzt sein. Teil der Ermittlungen ist, ob der BMW des 40-Jährigen bei dem Zusammenstoß bereits stand oder noch rollte. Rettungskräfte behandelten die leicht verletzte Motorradfahrerin.

Zu einem weiteren Unfall kam es am frühen Montagmorgen. Ein 58-Jähriger verletzte sich bei einem Sturz in Kerpen am Europakreisverkehr. Der 58-jährige Fahrer eines Trekkingrads fuhr auf dem Radweg in Richtung Kerpen. Dort sei ihm ein anderer Radfahrer (69) entgegengekommen, der in der Mitte des Wegs gefahren sei, so dass er ausweichen musste. Bei diesem Manöver sei er gegen einen Bordstein gestoßen und zur Seite gefallen. Bei dem Sturz verletzte sich der 58-Jährige leicht. Nach dem Unfall habe der 69-Jährige den anderen Unfallbeteiligten mit unterschiedlichen Gesten beleidigt.

Die Ermittlungen hat in allen Fällen das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

