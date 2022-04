Polizei Hagen

POL-HA: 34-jähriger Mann randaliert vor Wohnhaus in Wehringhausen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Polizeibeamte nahmen am Montagabend (11.04.2022) in Wehringhausen einen 34-jährigen Mann in Gewahrsam, der vor dem Haus seiner Ex-Freundin randalierte. Gegen 23.15 Uhr wurden die Beamten zur Pelmkestraße gerufen. Vor einem dortigen Wohnhaus stand der 34-Jährige und trat mehrfach gegen die Tür. Als der Hagener die Polizisten erkannte, zeigte er sich sehr aggressiv und rief ihnen die Worte "Was wollt ihr denn? Ihr könnt mir gar nichts!" entgegen. Die Beamten erteilten dem Randalierer einen Platzverweis, welchem er jedoch nicht nachkam. Er sagte ihnen, dass er vor dem Haus stehen bleiben werde. Wegen seines durchgängig aggressiven Verhaltens und einer offensichtlichen Alkoholisierung legten die Polizisten dem 34-Jährigen Handschellen an und nahmen ihn in Gewahrsam. (sen)

