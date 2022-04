Polizei Hagen

POL-HA: Sechs Festnahmen nach erneutem Einbruch in die Agentur für Arbeit

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag, 11.04.2022, rief eine Zeugin gegen 02:00 Uhr die Polizei, als sie am Gebäude der Agentur für Arbeit an der Körnerstraße Taschenlampenschein wahrnahm. Da es in der vergangenen Zeit zu Einbrüchen in das leerstehende Gebäude kam, umstellten die Beamtem mit zahlreichen Kräften das Gelände weiträumig und begannen mit der Durchsuchung. In einer Seitenstraße konnten sie zunächst einen schwarzen Kleinwagen auffinden. In diesem waren Taschen und Rucksäcke, sowie Laptops, Monitore und elektrische Geräte gelagert. Auf der Rückseite des umzäunten Geländes stellte ein Polizist die ersten drei Tatverdächtigen (19, 34, 48), die sich hinter einer Tanne verstecken wollten. Schnell stellte sich heraus, dass sich weitere drei Personen im Gebäude aufhalten sollten. Auch diese (17, 22, 31) ließen sich kurz darauf widerstandslos festnehmen. Sie trugen Einweghandschuhe, Taschen, Tüten und Rucksäcke bei sich. Weitere Personen konnten nach einer Durchsuchung nicht mehr angetroffen werden. Die sechs Tatverdächtigen wurden alle vorläufig festgenommen. Die Kripo hat den Fall übernommen. (hir)

