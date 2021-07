Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für Samstag, 17.07.21 für den nördlichen Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe-Gehlenberg: versuchter Einbruchdiebstahl in Handwerksbetrieb In Friesoythe-Gehlenberg kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um ca. 02.30 h zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in einen Sanitärbetrieb. Durch die Täter wurde zunächst ein Rolltor aufgehebelt. Im Gebäudeinneren wurde versucht eine weitere Tür aufzuhebeln. Hierdurch wurde die Alarmanlage des Betriebes ausgelöst und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort. Zeugen die Hinweise oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe in Verbindung zu setzen.

Saterland-Ramsloh: Verkehrsunfallflucht

Am Freitag um 14.25 h kam es in Saterland-Ramsloh am Mühlendamm zu einer Verkehrsunfallflucht. An einer Fahrbahnverengung musste eine vorfahrtsberechtigte PKW-Fahrerin einem entgegenkommenden PKW VW Golf ausweichen. Hierdurch prallte sie gegen eine Bordsteinkante. Am PKW entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Barßel: Brand einer Hecke

Am Freitag um ca. 09.35 h geriet in Barßel an der Burgstraße eine Thujahecke in Brand. Beim Vernichten von Unkraut mit einem Gasbrenner sprang ein Funke über und die Hecke geriet auf einer Länge von ca. 1 Meter in Brand. Durch einen 40-jährigen Barßeler konnte der Brand mit eigenen Mittel gelöst werden. Seitens der freiwilligen Feuerwehr Barßel mussten lediglich Nachlöscharbeiten ausgeführt werden.

