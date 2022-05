Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220502-4: Polizei schützte mehrere Versammlungen im Kreisgebiet

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat am Wochenende vier Versammlungen in Bergheim, Brauweiler, Brühl und Frechen geschützt. Zu nennenswerten Störungen kam es nicht. Die Versammlungen in Brauweiler und Bergheim fanden am Freitagabend (29. April) statt. Sonntagvormittag (1. Mai) erfolgten Versammlungen in Frechen und Brühl.

Verantwortliche der vier Versammlungen hatten die Demonstrationen entsprechend den Regelungen des Versammlungsgesetzes bei der Polizei angezeigt. Polizisten begleiteten die Versammlungen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell