Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220503-1: Dieb entwendet Gegenstände aus Auto - Zeugen gesucht

Wesseling (ots)

Geschädigter liefert detaillierte Beschreibung des Täters

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat die Fahndung nach einem kräftigen Mann mittleren Alters aufgenommen. Ihm wird vorgeworfen, am frühen Sonntagmorgen (1. Mai) in Wesseling-Keldenich auf das Grundstück eines Anwohners (31) eingedrungen zu sein und dessen Auto geöffnet zu haben. Der Täter entwendete einige Gegenstände aus dem Fahrzeug und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Zur Tatzeit war der Gesuchte mit einem roten Kapuzenpullover mit großem Logo der Firma Adidas in weißer Farbe, einer hellgrauen Jogginghose und hellgrauen Sportschuhen bekleidet. Zudem trug er eine schwarze Weste ohne Ärmel.

Der Geschädigte erstattete eine Onlineanzeige, die von den Ermittlern des Kriminalkommissariats 23 bearbeitet wird. Zeugenhinweise nehmen die Kriminalbeamten unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (he)

