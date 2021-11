Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Schaden an VW Passat - Verursacher flüchtig

Warendorf (ots)

Am Freitag, 5.11.2021 fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 18.00 Uhr und 19.45 Uhr gegen einen grauen VW Passat Kombi, der auf einem Parkplatz an der Friedensstraße in Albersloh stand. Trotz eines Schadens an der hinteren rechten Seite des Autos, fuhr der Verursacher weiter. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

