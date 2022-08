Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alkohol und seine Auswirkungen

Engelskirchen (ots)

Ein Zeuge hatte am frühen Dienstagabend (16. August) einen Autofahrer beobachtet, der auf einem Schotterparkplatz im Bereich der Straße "Hammerwiese" in Wiehlmünden mit seinem grauen Mazda mehrere sogenannte "Donuts" drehte. Anschließend fuhr der Mann weg, kam jedoch kurze Zeit später wieder, stellte seinen Wagen ab und legte sich auf einer angrenzenden Wiese schlafen. So trafen Polizisten den Fahrer kurze Zeit später dann auch an - schlafend auf der Wiese. Es handelte sich um einen 44-jährigen Mann aus Kasachstan, der deutlich nach Alkohol roch. Den Autoschlüssel hatte er in seiner Tasche. Wie sich herausstellte, war der Mazda nicht zugelassen und der 44-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

