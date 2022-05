Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Müll entsorgt

Unbekannte entsorgten Müll von Montag auf Dienstag bei Ehingen.

Eine Zeugin entdeckte den Restmüll an einem Feldweg westlich des Wohngebietes Ehrenfeldes im Bereich der dortigen Reithalle. Vermutlich von Montag auf Dienstag wurde der Müll dort abgeladen. Ersten Erkenntnissen nach dürfte der Müll von einem Gastronomiebetrieb stammen. Die Polizei informierte den städtischen Bauhof, der den Müll beseitigte. Das Polizeirevier Ehingen (Telefon 07391/5880) nahm die Ermittlungen auf und sucht nun den Verursacher.

Hinweis der Polizei: Müll gehört nicht in die Natur. In Wald und Flur kann er für Pflanzen und Tiere sehr gefährlich werden. Deshalb ist es auch verboten, den Müll einfach in die Gegend zu werfen. Dafür drohen teils hohe Bußgelder. Die Polizei verfolgt diese Verstöße mit Nachdruck.

