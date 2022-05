Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen - Unfallverursacher fährt weiter

Ein aufgeladener Bagger streifte am Dienstag eine Autobahnbrücke bei Mühlhausen.

Ulm (ots)

Gegen 12.30 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit seinem Laster an der Anschlussstelle Mühlhausen in Richtung Stuttgart auf die A8. Zuvor fuhr er unter der Autobahn durch. Auf seinem Anhänger stand ein Bagger. Der streifte die Brücke und kleinere Betonsteine lösten sich. Ein Zeuge beobachtete, wie der Fahrer des Lasters nach mehreren Metern anhielt. Dieser stieg kurz aus, setzte seine Fahrt dann jedoch fort, so der Zeuge. Der Zeuge informierte die Polizei und der Unfallverursacher war schnell ermittelt. Die Polizei informierte die Autobahnmeisterei. Durch den Unfall wurde die Statik der Brücke nicht beeinträchtigt. Weitere Sofortmaßnahmen waren deshalb nicht notwendig. Der 55-jährige Unfallverursacher muss sich nun wegen Unfallflucht verantworten.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer wegfährt, ohne sich um Verletzte und Schäden zu kümmern, riskiert eine Freiheitsstrafe und seinen Führerschein. Wer wartet hat in aller Regel lediglich mit einem Bußgeld zu rechnen. Die Polizei empfiehlt deshalb, bei einem Unfall an der Unfallstelle zu bleiben, sich sofort beim Unfallgegner zu melden oder bei der Polizei.

+++++++ 0902022

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell