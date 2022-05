Ulm (ots) - Am vergangenen Sonntag, gegen 18.30 Uhr, gerieten ein 26-Jähriger und ein 42-Jähriger in einer Asylbewerberunterkunft in Ochsenhausen in Streit, nachdem es bereits am Tag zuvor zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Personen gekommen war. Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen ...

mehr