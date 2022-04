Polizei Hagen

POL-HA: Überholmanöver führt zu Unfall mit Verletzter - Fahrer flieht

Hagen-Garenfeld (ots)

Am Dienstag, 05.04.2022, fuhr ein 18-Jähriger in seinem Ford gegen 19:30 Uhr die Verbandsstraße in Richtung Hohenlimburg entlang. In dem Auto befand sich auch seine 17-Jährige Beifahrerin. Kurz vor der Einmündung zur Ruhrtalstraße fiel dem 18-Jährigen ein schwarzer BMW (vermutlich 5er-Baureihe) auf. Dieser fuhr immer wieder dicht auf und setzte schlussendlich zum Überholen an. Als er sich noch neben dem Ford befand, scherte der BMW wieder ein. Der 18-Jährige konnte einen Unfall nur durch Ausweichen nach rechts verhindern. Dabei touchierte er jedoch die Leitplanke. Der Ford drehte sich und kam schwer beschädigt zum Stillstand. Die 17-Jährige verletzte sich leicht. Der PKW musste abgeschleppt und Betriebsstoffe durch die Feuerwehr abgestreut werden. Das Verkehrskommissariat sucht nach Zeugen des Unfalls. Insbesondere sind Hinweise zum BMW, dessen Fahrer und Kennzeichen von Interesse. Bitte melden Sie sich unter der 02331 986 2066. (hir)

