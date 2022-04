Polizei Hagen

POL-HA: Taxifahrer und weiblicher Fahrgast bei Auffahrunfall verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Ein Taxifahrer und sein weiblicher Fahrgast verletzten sich Montagmittag (04.04.2022) bei einem Auffahrunfall in der Badstraße. Um 12.45 Uhr war das Taxi vom Märkischen Ring kommend in Richtung Sparkassen Karree unterwegs. Als der 54-jährige Taxifahrer in den Kreisverkehr einfuhr und aufgrund eines Rückstaus seinen VW abbremsen musste, fuhr eine 43-Jährige mit ihrem Nissan seitlich auf das Auto auf. Sowohl der Taxifahrer als auch die hinten rechts sitzende 31-jährige Mitfahrerin verletzten sich durch den Aufprall leicht. Der Taxifahrer sucht selbstständig einen Arzt auf, die Frau aus Schalksmühle wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. (arn)

