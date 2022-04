POL-HA: Garage aufgebrochen - Mountainbike gestohlen

Hagen (ots) - Ein unbekannter Mann entwendete am 15.12.2021 gegen 17.20 Uhr sowie am 16.12.2021 gegen 18 Uhr in einem Getränkemarkt in Hohenlimburg mehrere hochwertige Spirituosen (Wodka und Whisky). Die Polizei Hagen sucht Zeugen, die Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen können. Sie können weiterhelfen? Dann rufen Sie die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 an. Zum Foto gelangen Sie hier: ...

