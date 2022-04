Polizei Hagen

POL-HA: Handy beim Telefonieren entrissen

Hagen-Mitte (ots)

Während eine 55-Jährige in der Straße Am Hauptbahnhof telefonierte, entriss ihr ein Jugendlicher am Montag (04.04.2022) das Handy. Gegen 13.30 Uhr stand die Hagenerin vor einem Lokal, um ein Gespräch zu führen. Nachdem ihr die männliche Person das Smartphone entwendet hatte, lief er in Richtung Werdestraße davon. Bei Eintreffen der Polizei schwankte die Hagenerin stark. Sie beschrieb die Tat zudem mit einer undeutlichen Aussprache. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die 55-Jährige gab an, dass der Täter ca. 15-17 Jahre alt, etwa 175cm groß, schlank sowie mit schwarzen, gelockten Haaren sei. Der Jugendliche war zudem schwarz bekleidet. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, die Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell