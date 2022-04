Polizei Hagen

POL-HA: Minderjährige Ladendiebe in der Innenstadt haben Schlagstock dabei

Hagen-Mitte (ots)

Der Detektiv eines Bekleidungsgeschäftes in der Innenstadt beobachtete am Dienstagnachmittag (05.04.2022) zwei minderjährige Ladendiebe. Gegen 16.00 Uhr fielen dem Mann die beiden 14-jährigen Jugendlichen in dem Geschäft in der Elberfelder Straße auf. Beide nahmen sich eine Jacke von einem Ständer und zogen diese an. Dann verließen sie das Geschäft, ohne die Kleidungstücke vorher bezahlt zu haben. Der Detektiv sprach die Ladendiebe an und rief die Polizei hinzu. Die Beamten fanden bei einem der 14-Jährigen einen Teleskopschlagstock in der Bauchtasche. Diesen stellten sie sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des Ladendiebstahls mit Waffen ein. Die Minderjährigen nahmen die Polizisten mit zur Wache und übergaben sie dort an ihre Erziehungsberechtigten. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell