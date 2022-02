POL-PDNW: Unter Drogeneinfluss...

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Lambrecht/ Pfalz (ots)

...ein Fahrzeug geführt hat am 15.02.2022 um 15:30 Uhr in der Hauptstraße in 67466 Lambrecht ein 34-jährige Mann, als er durch eine Streifenbesatzung der Polizei Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes konnten nämlich Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahe Konsum von Betäubungsmittel schließen ließen. Ein vor Ort durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht der eingesetzten Beamten. Der 34-Jährige musste sein Fahrzeug stehen lassen und in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Da der Mann über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde ein Zustellungsbevollmächtigter benannt.

Der Fahrzeugführer muss sich nun in einem Straf- und einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

