Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Warnmeldung vor falschen Ordnungsamtsmitarbeitern

BAD DÜRKHEIM (ots)

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei vor Trickbetrügern, die sich als Mitarbeiter des Ordnungsamtes ausgeben. Wir bitten diese Warnmeldung möglichst schnell zu veröffentlichen, da davon ausgegangen werden kann, dass die bislang unbekannten Täter aktuell versuchen werden weitere Taten zu begehen. Am 15.02.2022 gegen 14:50 Uhr kam es zu einem Trickbetrug in der Gutleutstraße in Bad Dürkheim. Die unbekannten Täter trugen Uniformähnliche Kleidung und gaben sich als Mitarbeiter des Ordnungsamtes aus, um in die Wohnung zu gelangen. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Sind sie selbst Opfer eines solches Trickbetruges geworden oder haben sie Hinweise, dann melden sie sich unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Die Polizei rät hier:

Lassen sie grundsätzlich keine Unbekannten in ihre Wohnung. Fordern sie an der Haustüre prinzipiell einen Dienstausweis. Achten sie hierbei auf möglicherweise gefälschte Dienstausweise. Weitere Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de

