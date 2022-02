Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Taschendiebe festgenommen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 14.02.2022 gegen 13:30 Uhr wurde 65-Jährige, in einem Supermarkt in der Bruchstraße, Opfer von Taschendieben. Beim Einkaufen bemerkte sie einen zu diesem Zeitpunkt unbekannter Täter der auffällig dicht bei ihr stand. Kurze Zeit später stellte sie fest, dass ihr Geldbeutel aus ihrer Jackentasche entwendet worden war. Sie konnte noch beobachten, wie ein Mercedes Benz schnell vom Parkplatz fuhr. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, konnte das Fahrzeug von einer Streifenbesatzung gesichtet und einer Kontrolle unterzogen werden. Die zwei männlichen rumänischen Fahrzeuginsassen gaben an, nichts mit dem Taschendiebstahl zu tun zu haben. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges und der Personen konnte der besagte Geldbeutel nicht aufgefunden werden. Dafür konnte in der Jackentasche des 29-jährigen Fahrers ein Zettel mit der notierten PIN der EC Karte der Geschädigten festgestellt werden, der sich im Geldbeutel befunden hatte. Weiterhin konnte im Handschuhfach eine geringe Menge Marihuana in einem sogenannten Grinder festgestellt und sichergestellt werden. Ermittlungen ergaben, dass die beiden Täter in der kurzen Zeit unmittelbar nach dem Diebstahl 1.000 Euro mit der EC-Karte vom Konto der Geschädigten abgehoben hatten. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Staatsanwalt wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten und die beiden Beschuldigten, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, nach Beendigung der Maßnahmen wieder entlassen. Gegen sie wird nun wegen Diebstahl mit anschließender Verwertungstat und wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Die Polizei rät hier, bitte notieren sie ihre PIN-Nummer nicht auf einem Zettel der sich im Geldbeutel bei der EC-Karte befindet und auch nicht auf der EC-Karte selbst, da dies die Arbeit von Taschendieben erleichtert.

