Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - versuchter Diebstahl von Airbag und Navi

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 14.02.2022 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr wurde in einen, auf einem Parkplatz Ecke Nolzeruhe / Mundhardter Hof, in Bad Dürkheim abgestellten Audi Q5 eingebrochen. Der Eigentümer war in dieser Zeit gerade mit seinem Hund spazieren. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch einschlagen eines Seitenfensters in Fahrzeuginnere und versuchten sowohl den Lenkradairbag als auch das fest eigebaute Navigationssystem zu entwenden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell