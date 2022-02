Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen in der Sauterstraße

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 14.02.2022 und am 15.05.2022 wurde jeweils im Zeitraum von 07:15 Uhr bis 08:15 Uhr die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h in der Sauterstraße überwacht. Die Sauterstraße wird gegenwärtig gerne als Fahrtstrecke zur Arbeit genutzt, da die Talstraße aufgrund einer Baustelle zeitliche Einschränkungen mit sich bringt.

Von insgesamt 140 gemessenen Verkehrsteilnehmern überschritten 13 die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Dies entspricht ungefähr 9 % der Verkehrsteilnehmer. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 45 km/h nach Abzug der Toleranz. Aufgrund der Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden Verwarngelder zwischen 30EUR und 50EUR ausgesprochen.

