Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar Berichtszeitraum: Sa., 15.05.2021 - 12:00 Uhr bis So., 16.05.2021 - 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit zwei nicht mehr fahrbereiten PKW

Am Samstag gegen 11:47 Uhr befuhr eine 48-jährige Frau mit ihrem PKW Renault die Harzburger Straße in Goslar in Richtung stadteinwärts. Aus bislang unbekannten Gründen kollidierte sie in Höhe der Hausnummer 2 mit einem am Fahrbahnrand abgestellten PKW. Beide PKW mit GS-Kennzeichen waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Bei der 48-Jährigen wurden im Zuge der Unfallaufnahme körperliche Auffälligkeiten festgestellt, welche die Entnahme eine Blutprobe nötig machte.

Versuchter Einbruch in Kellerraum

In dem Zeitraum von Freitag, 14.05.2021 - 11:30 Uhr bis Samstag, 15.05.2021 - 17:00 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter in einen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Tilsiter Straße im Goslarer Stadtteil Jürgenohl einzudringen. Nach dem erfolglosen Einwirken auf das angebrachte Schloss lies der Täter von seinem Vorhaben ab und entfernte sich vom Tatort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich mit Polizei in Verbindung zu setzen.

Versammlungslage in Goslar

Am Samstag, 15.05.2021, fand in dem Zeitraum von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr eine ortsfeste Versammlung vor dem alten Standesamt in der Rosentorstraße in Goslar statt. Das Motto der Versammlung lautete gem. Versammlungsanzeige "Demonstration zur Unterstützung Palästinas". In der Spitze wurden von der Polizei ca. 130 Teilnehmer festgestellt. Die weitestgehend störungsfreie Versammlung wurde von mehreren Redebeiträgen und dem Zeigen von themenbezogenen Schildern und Fahnen in englischer und arabischer Schrift begleitet.

